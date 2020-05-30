شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: التشديد على الوحدات المحلية بإلزام العاملين والمترددين بارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم التشديد على جميع الوحدات المحلية والمديريات وكافة الجهات المعنية بإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقي وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة بواقع ٤ آلاف جنيه للمخالف.

وأكد المحافظ على «استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات وما يماثلها من المحال والمنشآت التي ينطبق عليها قرار الغلق، وبدء حظر التحرك والتجول إعتبارًا من الساعة ٨ مساءً حتى ٦ صباحًا، وغلق جميع المحلات الحرفية والتجارية التي ينطبق عليها القرار من الساعة الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع السماح لبعض التحركات الضرورية المرتبطة بالإحتياجات الطارئة، وإقتصار عمل المطاعم على تقديم خدمة التوصيل للمنازل، واستمرار غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية وتعليق كافة الفعاليات منعًا لتجمعات المواطنين».

ووجه «آمنة» بتكثيف الحملات والتفتيش على الصيدليات وأماكن المستلزمات الطبية للتأكد من توفر الكمامات وكافة المستلزمات بالمواصفات والأسعار المقررة للقضاء على جشع البعض، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات الوطنية والمشاركة المجتمعية لتوفير الكمامات بأسعار مخفضة ومجانية، ومتابعة جميع المصانع والمشروعات الجاري تنفيذها للتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير المقررة الخاصة بالأمن والسلامة المهنية والتباعد وارتداء الكمامات.

وأضاف «المحافظ» باستمرار الحملات الخاصة برش وتعقيم جميع الشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المحال والمنازل وكافة المنشآت بالمراكز والمدن، بالإضافة إلى تعقيم جميع المنازل والشوارع والمناطق المحيطة بتلك المنازل التي يتواجد بها حالات إصابة أو إشتباه بالفيروس، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود والعمل المستمر على توفير البيئة الآمنة لجميع المواطنين، مهيبًا بهم الإلتزام بكافة القرارات وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحرص النظافة وغسيل الأيدي باستمرار.