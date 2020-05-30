شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تعلن معاقبة السائقين حال عدم ارتداء راكب الكمامة: «مسؤول عن سلامته» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقي كافة أنواع مركبات الأجرة، داخل المدن وبين المحافظات، في حالة وجود أي راكب غير مرتدي للكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم اعتباراً من اليوم 30 مايو.

وقالت «الداخلية»، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن «كل سائق مسؤول عن سلامته وسلامة الراكب».

وأضافت «الداخلية»، في بيانها، إن تلك الخطوة «في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس»كورونا«المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.