شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: استئناف العمل بوحدات المرور لاستخراج وتجديد رخص القيادة 1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الداخلية، السبت، أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتبارًا من بعد غد الإثنين، 1 يونيو، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات.
وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرورالإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء «الكمامة» كشرط أساسي للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
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