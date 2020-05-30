شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: انتهاء الفرز المبدئي لبيانات الحاجزين بالإعلان الـ12 بـ«الإسكان الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ12 ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان.

من جهتها، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه بمراجعة موقف الطلبات المسجلة على مشروعات الإعلان تبين وجود 22 مشروعاً من مشروعات الإعلان، زاد عدد المتقدمين عليها، عن عدد الوحدات المتاحة، حيث تم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات، والبالغ عددها 12564 طلبا مقابل عدد 2783 وحدة سكنية.

وقالت «عبدالحميد»، إن نتائج الفرز للمناطق السابق ذكرها، أسفرت عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليه الشروط، حيث يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتين، الأولى، من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints)، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على «نتائج الفرز» لمعرفه موقفه، أما الوسيلة الثانية فمن خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم «9311» وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

وأضافت أنه سيتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٠، وحتى الثلاثاء ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وسيتم قصر إمكانية إرسال التظلم إليكترونياً – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط التالي (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints) والذى يتم إيضاحه للمواطنين في الرسالة النصية المرسلة لهم من خلال الوسيلتين السابق ذكرهما، حيث سيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه سيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني عن بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز والزوج/الزوجة (إن وجد) للتأكد من صـحة المُستندات المُقدمة من المواطنين وقت التقديم بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها، مع العلم أنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في ضوء البيانات التي تم تسـجيلها من قِبٓل المواطنين الحاجزين بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز، وخلال فترة قبول التظلمات للحاجزين الذين لم تنطبق عليهم الشروط عند بداية التقديم.

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