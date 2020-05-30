وزير الزراعة يتفقد المشروعات الزراعية والحيوانية في كفر الشيخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، جولته التفقدية في محافظة كفر الشيخ بزيارة بعض المشروعات الإنتاجية المهمة الزراعية والحيوانية والبحثية. وجاءت الجولة بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، واللواء إيهاب صابر، مساعد وزير الزراعة، وقيادات الوزارة، ومركز البحوث الزراعية، ومحافظة كفر الشيخ. جاء وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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