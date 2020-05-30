شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد اعتمادها بنسبة نجاح 99.8% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

واعتمد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، نتيجة الفصل الدراسي الثاني لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 99.8% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 98.64% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وحصلت إدارة قها على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 100%، تليها إدارة كفر شكر.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وكذلك التهنئة لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

نتيجة الاعدادية بالمجموع والبيان 2020 by Elsanhory on Scribd

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