شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدعو للمصالحة مع النفس: «إزاي تنتهي حياتك وانت متخاصم مع حد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل رعوية للأقباط عبر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كبديل عن العظات الروحية اتساقًا مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره من خلال غلق الكنائس.

وقال البابا في رسالته، السبت، والتي حملت عنوان «أشكرك يا رب لأنك أتيت بنا إلى هذه الساعة» إنه بمجرد أن يمن الله عليك ويأتي بك إلى هذه الساعة فهذه في حد ذاتها فرصة عظيمة وكبيرة لك، وعلشان تعرف قيمة وعظمة هذه الساعة التي اصطفاك الله ففي نفس هذه الساعة انتهت الفرصة عند آخرين مثلك، ولم يستفيدوا منها.

وأضاف: «الساعة تعنى فرصة لتنقية القلب وطرد كل خطية والتوبة والمصالحة مع النفس لأنه ربما تكون زعلان من حد أو متخاصم مع حد أو شايل من حد أو فيه عكارة بينك وبين حد طيب هتفضل لغاية امتى كده، وليه تسمح لنفسك أن حياتك تنتهي وأنت شايل كل الحاجات دى في نفسك وتموت، يبقى جابك ربنا لغاية هذا الساعة علشان تقفل صفحة قديمة بكل مساوئها وتبتدى صفحة جديدة نقية ومتسامحة».

وتابع: «هذه الساعة التي أتى الله بك إليها قد تكون فرصة عمل أو خدمة خاصة لك للنمو كأن تنمو روحيًا أو معرفيًا أو دراسيًا، وفيه واحد ميضعيش وقت خالص، وقد تكون ساعة صلاة وتسبيح وإنجيل مقدس، وقد تكون ساعة علاقة روحية أكثر بين العبد والله، علشان يبقى ليك نصيب في السماء وتبقى عارف طريقك ماشي إزاي».