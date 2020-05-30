شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محطتي مصر والشهداء.. ويشيد بحرص المواطنين على ارتداء الكمامات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في الثامنة صباح اليوم، جولة تفقدية بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية، حيث تفقد شبابيك التذاكر، واطمئن على التزام المواطنين بالوقوف وفقا لعلامات التباعد عند شبابيك التذاكر، حيث وجه «الوزير»، قيادات السكة الحديد، بتنفيذ هذه العلامات في كافة المحطات الرئيسية والمحطات الأكثر ازدحاماً حفاظا على صحة وسلامة الركاب.

وشدد وزير النقل على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين للكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية وخاصة مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

وتفقد الوزير أرصفة المحطة، وعدد من القطارات المتواجدة بها، ومنها قطار 185 (القاهرة / بنها/الزقازيق /بورسعيد)، حيث التقى بعدد من الركاب، وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لارتداء الكمامات في كافة وسائل النقل الجماعي حفاظا على سلامة وصحة المواطنين مشيرا إلى أن كل العاملين في وزارة النقل في خدمة المواطن المصري، مشيداً بما رآه خلال الجولة اليوم من حرص المواطنين على ارتداء الكمامة في وسائل النقل.

وأشاد عدد من الركاب بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمة المقدمة عبر خطوط السكك الحديدية.

وخلال الجولة، شدد الوزير على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا) بالتزامن مع تشغيل هيئة السكة الحديد لعدد ٦٦٤ قطار يوميًا على الوجهين القبلي والبحري بدءا من اليوم واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل بمشروعات السكة الحديد وفي استمرار أعمال التعقيم والتطهير الدوري والمستمر لكافة المحطات والقطارات وكذلك نشر رسائل توعية للمواطنين عن الفيروس وعن ضرورة الالتزام بارتداء الركاب للكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها السكة الحديد عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات التي تتوافر فيها هذه الخاصية وكذلك تعميم نشر ملصقات التوعية بذات الشأن في كافة المحطات.

وزير النقل يتفقد محطتي مصر والشهداء للإطمئنان على انتظام حركة القطارات

وزير النقل يتفقد محطتي مصر والشهداء للإطمئنان على انتظام حركة القطارات

وتفقد الوزير، محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق للاطمئنان على انتظام حركة قطارات المترو بالتزامن مع عودة تشغيل المترو من الساعة السادسة صباح اليوم، حيث تفقد شبابيك التذاكر وشاهد التزام المواطنين بالوقوف وفقا لمسافات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك التزام العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم بارتداء الكمامات وباستخدام صرافي التذاكر الكحول المطهر بشكل مستمر.

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ووجه وزير النقل، قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، باستمرار بث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي ومنها مترو الأنفاق خاصة وأنه تم توفير كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر وذلك حفاظا على سلامة وصحة الركاب والدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى3 دقائق في حالة وجود أي كثافات من الركاب أو أي ازدحام بالمحطات مع التواجد المستمر لقيادات شركة المترو في مختلف المحطات لمتابعة كافة الإجراءات المشار إليها.