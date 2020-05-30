شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 17 شخصًا بكورونا في المنيا.. و«حجر ملوي» تواصل علاج 119 بالأقسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الصحة في المنيا، السبت، إصابة ١٧ شخصًا بفيروس كورونا المستجد ونقلهم إلي مستشفيات الحجر الصحي لتلقي العلاج. كما أعلنت مستشفى الحجر الصحي بملوي تعافي مصاب وعودته لمنزله، واستمرار علاج ١١٩ داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى. وأكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، استمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تنفيذ أعمال الرش والتطهير والقضاء على أي تجمعات من المواطنين وتنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

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