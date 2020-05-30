شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تجدد مطالبتها لأعضائها بعدم وصف أى علاج لكورونا على "الفيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت النقابة العامة للأطباء، مطالبتها لجميع الأطباء بعدم وصف أي علاج لأي مرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي، وعدم نشر أي أدوية و اعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد، دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وأثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس.

وأشارت نقابة الأطباء، فى بيان، إلى أنه ذلك تسبب ذلك في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير، حيث أن نقص تلك العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون على تلك العقاقير بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية .

وكانت قد قررت نقابة الأطباء، منح إجازة استثنائية لجميع العاملين بها، وغلق مقرها لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم السبت 30-5-2020، حتى الاثنين 1-6-2020، على أن يبدأ العمل بعدها يوم الثلاثاء 2-6-2020 لغرض تعقيم المبنى وتطهيره .

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وكان قد عرض الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهم الأزمات التى يعانى منها الأطباء خلال مواجهتهم لوباء كورونا، وأوضح نقيب الأطباء، فى بيان، أن رئيس الوزراء أكد على توسيع إجراء تحاليل الـPCR للطواقم الطبية فوراً، وأيضا أكد على تنفيذ القرار السابق بتخصيص اماكن لعزل الأطباء فى كل مستشفى، وعن المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، أكد رئيس الوزراء على توفرها فى المستشفيات والمديريات ولكنها أزمة روتين وسلوكيات امناء المخازن، وسيتم تغييرهذا التعامل فورا ومتابعة مديري المستشفيات بشكل يومى.