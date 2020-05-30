شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: فتح حدودنا قريبا للسياح الألمان والأوروبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المدير العام للديوان الوطني للسياحة، نبيل بزيوش أن الحدود التونسية ستفتح قريبا، لاستقبال السياح الألمان والأوروبيين والجزائريين وغيرهم، مشيرا إلى أن المفاوضات جارية مع الأطراف الألمانية المعنية، من أجل فتح حدودها أيضا. وأفاد المسئول فى تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية أن جائحة كورونا أثرت على النشاط السياحي في تونس على غرار بقية بلدان العالم محدثة أزمة غير مسبوقة.

واعتبر بزيوش، أن اطلاق البروتوكول الصحي للسياحة سيبعث برسالة طمأنة لكل وكالات السفر وللسياح خاصة انه تم وضع جميع القواعد الصحية لضمان إقامة آمنة في تونس. من جهتها، ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سارة شويبك، قالت إن الوكالة في تونس أطلقت " مشروع السياحة المستدامة" التي يعمل على إنشاء منتجات سياحية جديدة تعتمد على السياحة الثقافية وسياحة الانشطة في الفضاءات المفتوحة".

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وبينت المسؤولة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تونس ، أن الهدف من هذا تنويع المنتوج السياحي وتعزيز صورة تونس، وزيادة مواطن الشغل وترسيخ مكانة قطاع السياحة في الاقتصاد التونسي.

وكان وزير السياحة والصناعات التقليدية التونسى محمد علي التومي قال ان الوزارة أعدت بروتوكول صحي بالشراكة مع وزارة الصحة والديوان الوطني السياحى ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في طب الشغل استعدادا لاستئناف نشاطات المطاعم والفنادق والمؤسسات السياحية. واكد وزير السياحة في تصريح سابق ان لجنة كوفيد 19 على مستوى رئاسة الحكومة، حددت الفترة الثالثة من الحجر الصحي الموجه لاستئناف نشاط القطاع السياحي والمتراوحة بين 4 و14 يونيو القادم.

وأضاف :" إلا أنه مع التوجه نحو الإنتصار على فيروس كورونا والسيطرة عليه بالإمكان التقديم في فترة استئناف نشاطات القطاع السياحي على مستوى المطاعم ووكالات السفر والفنادق في الفترة الثانية من الحجر الصحي الموجه المتراوحة بين 24 مايو و 4 يونيو القادم. وشهدت العائدات السياحية فى تونس تراجعا بنسبة 27% حتى 10 مايو مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019 حيث بلغت ما يقرب من 1 مليار دينار، وفق المعطيات التي نشرها البنك المركزي التونسي.