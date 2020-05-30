شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تبدأ تلقى طلبات شغل 54 وظيفة قيادية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التنمية المحلية اليوم السبت فى تلقى الطلبات من الراغبين فى شغل 54 وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، وذلك طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية و طبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ) .

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، أنه لن يلتفت للطلبات الواردة بالبريد أو على غير الموقع الالكترونى المحدد فى الاعلان وهو الموقع الرسمى للوزارة على الانترنت ( www.mld.gov.eg ) وذلك حتى 30 يونيو 2020 .

وأشار شعراوى إلى انه لن يتم الالتفات للطلبات الغير مستوفاه أو بعد انقضاء الفترة المحددة لتلقى الطلبات ، وطالب الوزير كل الراغبين فى التقديم للمسابقة عليهم أن يتقدموا على درجة وظيفية واحدة فقط وفى حالة عدم صحة ودقة البيانات يعتبر الطلب لاغى .

وأضاف شعراوى أنه على من يرغب فى التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى والمتضمن المستندات المطلوبة ، واضافت الوزارة أنه يمكن الحصول عليه من على البوابة الالكترونية للحكومة المصرية وموقع الوزارة .

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وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة المستمر على الدفع بدماء جديدة فى المناصب القيادية بالإدارة المحلية بمختلف درجاتها تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء والحصول على رضا المواطنين عن المحليات.

وقال شعراوي، إن عملية التقديم للمسابقة ستقتصر على تقديم الاوراق الكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة وذلك فى اطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد .