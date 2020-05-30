ضبط أحد العناصر الإجرامية لسرقته "توك توك" بالإكراه في المعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد العناصر الإجرامية، فور ارتكابه واقعة سرقة مركبة توك توك بالإكراه بمنطقة المعصرة.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص، باستبيان الأمر تم التقابل مع (سائق توك توك مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) والذى قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته واستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.

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وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجنى عليه من أوصاف تم ضبطه حال استقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها.. وبحوزته (قطعتي سلاح أبيض "سنجة، نصل معدني" المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.