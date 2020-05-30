مع اتباع الإجراءات الوقائية.. رئيس النقض يقرر عودة العمل تدريجيًا بالمحكمة- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قرر المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا، اعتبارا من صباح اليوم السبت.

جاء ذلك أثناء قيام المستشار "عصر" وبرفقته مساعديه من قيادات المحكمة بتفقد قاعات المحكمة وأروقتها، والاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وشدد رئيس النقض في بيان صحفي اليوم على جميع المسئولين بالمبنى على اتباع الإجراءات الاحترازية وعدم مخالفتها حسب توجيهات الرئيس السيسي وقرارات دولة رئيس الوزراء، فيما تابع سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة.

واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين.

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار الإعلامي للمحكمة.