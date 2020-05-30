دفاع مودة الأدهم يدفع أمام المحكمة بعدم جدية التحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

بدأ قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، جلسة أمر تجديد حبس المتهمة مودة الأدهم.

وقال المحامي أحمد البحقيري، دفاع المتهمة إنه دفع أمام المحكمة بعدم جدية تحريات المباحث في القضية.

وأضاف "البحقيري" في تصريحات لمصراوي، أنه التمس إخلاء سبيل موكلته لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقها، لما لها من مكان إقامة ثابت وعدم خشية تأثيرها على الشهود في القضية.

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ونسبت النيابة للمتهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، تمكنت يوم الخميس الماضي، من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، ووردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فروراً من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختباء "مودة" داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، ورصد تحرك للسيارة فجرى توقيفها.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.