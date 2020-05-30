"الداخلية": ضبط 895 قضية تموينية ومصادرة 6 ألاف قطعة وعبوة مستلزمات طبية مجهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 895 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان أول لحيازته كمية قدرها (2 طن "سكر حر") معبأ داخل عبوات بها نقص أوزان العبوات بمقدار 50 جرام في العبوة زنة 1 كيلو جرام، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما ضبط مالك مصنع للصناعات الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة السلام ثان لحيازته (2282 عبوة "عصائر" بدون مستندات "مجهولة المصدر) يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وضبط أمين عهدة بإحدى المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة لحيازته (1165 عبوة "مشروبات سريعة التحضير – بسكويت – مياه معدنية") غير صالحة للاستهلاك الأدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفى ذات الحملات ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته ( 2950 قطعة مستلزمات طبية عبارة عن "كمامة ، سرنجات") بدون مستندات مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك اتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين