ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بأسيوط وبحوزتهم أسلحة بدون ترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بأسيوط، وبحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

كان مركز شرطة منفلوط، تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، وربة منزل، مقيمان بدائرة المركز مصابان "بعيار ناري"، ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية، وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى .

وشن قطاع الأمن العام حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت أفراد العائلتين .

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية "بحوزة 5من أفراد العائلتين"، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر- أسوار) خاصة بطرفي الخصومة )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.