إصابة إثنين من رجال الشرطة.. ضبط شقيقين هاربان من جريمة قتل في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة الموسكي هاربان من جريمة قتل بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن إصابة إثنين من رجال الشرطة.

أثناء مرور المقدم أحمد قدري، رئيس مباحث قسم شرطة الموسكى، والرائدين محمد يحيى وعلي زينهم، معاوني المباحث، لتفقد الحالة الأمنية وردت معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء باستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههما نتج عنها إصابة إثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب، وبتتبع خط سير هروب المتهمان تم ضبطهما وتبين أنهما كلٍ من تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير" وبحوزته طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار، شقيق الأول شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان وعثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح / أسيوط منذ حوالى خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص قاما على إثرها بترك بلدتهما والاختباء داخل المحل ملكهما خشية الثآر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههما ظناً منه أنهما من ذوى أهلية المتوفى.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد البارودي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.