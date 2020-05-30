محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: نجحت الأجهزة الأمنية في إنقاذ سيدة مُسنة لا تجازها داخل شقتها بالجيزة. تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بغلق باب شقة بعقار بالطابق الثاني بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية واحتجاز مُسنة بداخلها. وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ السيدة، وإخراجها باستخدام السلالم اليدوية من الشرفة. وقدمت السيدة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ مسنة احتجزت داخل شقتها في العمرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.