محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
صرّح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، اليوم السبت، بأن الدكتور محمد عبد العاطي سيواصل العمل من مكتبه بالوزارة بدءًا من يوم الثلاثاء المقل الموافق.
كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، فضَّل الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة الماضية والالتزام بكل الاشتراطات الاحترازية طبقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير مارس العمل خلال الفترة الماضية من المنزل عن طريق وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، وتم متابعة كل الأعمال التي تقوم بها الوزارة في ظل فترة أقصى الاحتياجات والعمل على تلبية كل الاستخدامات المائية المطلوبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التزامه بالعزل المنزلي.. وزير الري يستأنف العمل من المكتب الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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