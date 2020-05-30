محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، موقف عبدالمنعم رياض، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي.
وظهر اللواء خالد عبدالعال، في إحدى الصور المرسلة من المحافظة، وهو يحاول مساعدة مواطن على ارتداء الكمامة الواقية داخل الموقف.
وتلاحظ من الصورة عدم مراعاة المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وهي واحد متر على الأقل.
كانت هذه تفاصيل خبر بمسافة أقل من متر.. محافظ القاهرة يساعد مواطنا على ارتداء الكمامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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