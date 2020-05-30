بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والمريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة امبابة والمغذي للخزان الياباني بالرماية، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.
وأكدت الشركة في بيان اليوم أن العطل خارج عن إرادتها فإنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.
وتوفر الشركة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي.
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