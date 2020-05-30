حرصًا على سلامة المسافرين.. "النقل" توفير كمامات للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شدد كامل الوزير، وزير النقل، خلال جولة تفقدية له، اليوم السبت، بدأها بمحطة مصر للسكك الحديدية، على استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بشأن ارتداء المواطنين الكمامات خلال استخدام مرفق السكك الحديدية؛ خصوصًا مع توافر كمامات وقائية للبيع بمكاتب صرف التذاكر بالمحطات؛ بغرض حماية صحة وسلامة المسافرين.

جاء ذلك تزامنًا مع عودة تشغيل حركة قطارات السكك الحديدية والمترو، وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بارتداء المواطنين الكمامات في وسائل المواصلات العامة؛ حفاظًا على سلامتهم وصحتهم، ولمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا في المحطات والقطارات، وللاطمئنان على تقديم كل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتسهيل تنقل المواطنين عبر خطوط السكك الحديدية والمترو.

وأشار وزير النقل إلى أهمية ارتداء الكمامات في كل وسائل النقل الجماعي؛ حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

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وشدد الوزير، خلال الجولة، على انتظام جداول التشغيل بما يتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء (من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا)، بالتزامن مع تشغيل هيئة السكك الحديدية عدد ٦٦٤ قطارًا يوميًا على الوجهين القبلي والبحري، بدءًا من اليوم.

وتفقد وزير النقل محطة الشهداء التبادلية للخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق؛ للاطمئنان على انتظام حركة قطارات المترو بالتزامن مع عودة تشغيل المترو من الساعة السادسة صباح اليوم.

ووجه الوزير قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس والحرص على ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو، بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات، والتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعي؛ ومنها مترو الأنفاق.