مصر | قرار عاجل من رئيس محكمة النقض

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من رئيس محكمة النقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، ومعاونيه، اليوم السبت، قاعات المحكمة وأروقتها للاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث قرر معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم.
وشدد "عصر"، على جميع المسؤلين بالمبنى إتباع تلك الإجراءات وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء.
وتابع، سير العمل بالأقسام الإداراية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي.
صرح بذلك المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.
وكان قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، يوم الثلاثاء الموافق 12 من مايو الجاري، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك، جاء هذا القرار عقب قرار سابق صدر عن المجلس اليوم، بعودة العمل يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو الجاري.
وشدد عصر على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن، صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس.
1289 إصابة جديدة بكورونا.. و 34 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.