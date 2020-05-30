مصر | قرار عاجل من رئيس محكمة النقض

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من رئيس محكمة النقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، ومعاونيه، اليوم السبت، قاعات المحكمة وأروقتها للاطمئنان على تعقيمها واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث قرر معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا اعتبارا من صباح اليوم.

وشدد "عصر"، على جميع المسؤلين بالمبنى إتباع تلك الإجراءات وعدم مخالفتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء.

وتابع، سير العمل بالأقسام الإداراية بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي.

صرح بذلك المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.

وكان قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، يوم الثلاثاء الموافق 12 من مايو الجاري، عودة العمل لمحكمة النقض، ومحاكم الاستئناف العالي، والمحاكم الابتدائية والمتخصصة تدريجيا عقب عيد الفطر المبارك، جاء هذا القرار عقب قرار سابق صدر عن المجلس اليوم، بعودة العمل يوم السبت المقبل الموافق 15 مايو الجاري.

وشدد عصر على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء في هذا الشأن، صرح بذلك المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس.

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