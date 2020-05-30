مصر | "الباب اتقفل عليها".. إنقاذ مُسنة احتجزت في شقتها بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر "الباب اتقفل عليها".. إنقاذ مُسنة احتجزت في شقتها بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من إنقاذ سيدة مُسنة، لاحتجازها داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بغلق باب شقة بعقار بالطابق الثاني بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية وإحتجاز إحدى السيدات (مُسنة) بداخلها.

وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها بإستخدام السلالم اليدوية من البلكونة، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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شهد أحد العقارات بشارع نادي الصيد بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، تعطل مصعد العقار وسقوطه وبداخله سيدة وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من انقاذ السيدة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالوقاعة.

كان تبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط مصعد عقار بشارع نادى الصيد وإحتجاز إحدى السيدات بداخله.

وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنه وإخراجها من داخل المصعد، حيث قدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة للبلاغ والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة.

وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.