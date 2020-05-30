مصر | ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بحوزتهم أسلحة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بحوزتهم أسلحة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال الأمن بمديرية أمن أسيوط، القبض على 5 أشخاص من أطراف خصومة ثآرية لحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص وربة منزل، مقيمان بدائرة المركز) مصابان "بعيار نارى" ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى.

وقام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية "بحوزة 5 من أفراد العائلتين "، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر - أسوار) خاصة بطرفى الخصومة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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