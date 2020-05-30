مصر | ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بحوزتهم أسلحة بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أشخاص من أطراف خصومة ثأرية بحوزتهم أسلحة بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى رجال الأمن بمديرية أمن أسيوط، القبض على 5 أشخاص من أطراف خصومة ثآرية لحيازتهم أسلحة نارية بدون ترخيص.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص وربة منزل، مقيمان بدائرة المركز) مصابان "بعيار نارى" ومن خلال الفحص تبين إصابتهما بطلقات نارية وذلك لوجود خصومة ثأرية بين عائلتيهما وعائلة أخرى.
وقام قطاع الأمن العام بتوجيه حملة أمنية مُكبرة بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت أفراد العائلتين، مما أسفرت عن ضبط (5 قطع أسلحة نارية "بحوزة 5 من أفراد العائلتين "، وتنفيذ 7 قرارات إزالة "تعديات على نهر النيل عبارة عن (حظائر - أسوار) خاصة بطرفى الخصومة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
وفي سياق أخر، تستأنف وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية، على مستوى الجمهورية، العمل بدءًا من يوم الاثنين 1 يونيو المقبل، تيسيرًا على المواطنين، وتمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.
وجاء ذلك حسب بيان وزارة الداخلية، التي حدد تلك الإدارات: "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية.
وأهابت وزارة الداخلية، وفقا لبيان صحفي، بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء (الكمامة) كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها، وكذا ضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.