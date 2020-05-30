مصر | ضبط شخص لسرقته "توك نوك" بالإكراه في حلوان

ألقى رجال وزارة الداخلية القبض على شخص فور ارتكابه واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، بحلوان.

بدأت الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.

وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، والذي قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته واستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.

وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف تم ضبطه حال إستقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزته (قطعتى سلاح أبيض "سنجة، نصل معدنى"المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه.

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جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعمل على منعها قبل وقوعها وذلك من خلال تكثيف المرورات بكافة الدوائر لمتابعة الحالة الأمنية.