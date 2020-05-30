مصر | ضبط شخص لسرقته "توك نوك" بالإكراه في حلوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لسرقته "توك نوك" بالإكراه في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقى رجال وزارة الداخلية القبض على شخص فور ارتكابه واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، بحلوان.
بدأت الواقعة، في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بدائرة القسم، تناهى لسمعهم صوت استغاثة أحد الأشخاص.
وباستبيان الأمر تم التقابل مع سائق "توك توك" مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، والذي قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لمحل الواقعة، وفور وصولهما فوجئ بقيامه بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزته واستولى منه على مركبة التوك توك قيادته ولاذ بالفرار.
وبتتبع خط سير هروب المتهم ومن خلال ما أدلى به المجني عليه من أوصاف تم ضبطه حال إستقلاله مركبة التوك توك المستولى عليها، وبحوزته (قطعتى سلاح أبيض "سنجة، نصل معدنى"المستخدمان فى إرتكاب الواقعة).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بسرقته بالإكراه.
جاء ذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والعمل على منعها قبل وقوعها وذلك من خلال تكثيف المرورات بكافة الدوائر لمتابعة الحالة الأمنية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار.
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.