مصر | هارب من قضية قتل يفتح النيران على رجال الشرطة بالموسكي

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هارب من قضية قتل يفتح النيران على رجال الشرطة بالموسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شقيقين بمنطقة الموسكي هاربين من جريمة قتل بمحافظة أسيوط.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة، حيث وردت معلومات تُفيد تردد بعض الأشخاص من غير العاملين بذات المنطقة على أحد المحلات تحت الإنشاء.

وباستبيان الأمر تلاحظ لهم فتح أحد المحال وأثناء ذلك فوجئا بإطلاق أعيرة نارية من داخل المحل تجاههها نتج عنها إصابة اثنين من رجال الشرطة وعقب ذلك قام شخصان بالخروج من داخل المحل، وقيام أحدهما بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لتمكينهما من الهرب.

وبتتبع خط سير هروب المتهمين تم ضبطهما وتبين أنهما تاجر ملابس وصاحب المحل "تحت الإنشاء" محل الواقعة وأصل بلدته مركز الفتح بمحافظة أسيوط مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير"، وبحوزته (طبنجة "مرخصة له" و13 طلقة لذات العيار)، "شقيق الأول" شريك بذات المحل ومقيم بذات العنوان.

وعُثر بمحل الواقعة على 2 ظرف فارغ لذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بسابقة حدوث مشاجرة بينهما وبين آخرين بأصل بلدتهما مركز الفتح بمحافظة أسيوط منذ حوالي خمسة أيام نتج عنها وفاة أحد الأشخاص قاما على إثرها بترك بلدتهما والاختباء داخل المحل ملكهما خشية الثأر منهما، وأثناء سيرهما بالمنطقة محل الواقعة شاهدا بعض أهلية المتوفى فقاما بالعودة إلى المحل للاختباء بداخله وحال قدوم القوة الأمنية قام الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههها ظنًا منه أنهما من ذوي أهلية المتوفى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا والتى من بينها تكثيف المرورات لمتابعة الحالة الأمنية.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط تاجر مخدرات في القليوبية

وفي سياق متصل، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.