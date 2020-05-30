مصر | ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي يستغل الأطفال في سرقة السيارات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى يستغل الصبية "الأحداث" فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات.

بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بدائرة القسم، لملاحظة الحالة الأمنية حيث تمكنت من ضبط 3 "أطفال" أحدهم ينتحل شخصية أخرى، عقب قيامهم بسرقة جهاز كاسيت، طفاية حريق من داخل سيارة بأسلوب "الضغط على الهواية".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من عاطلَين "أحدهما له معلومات جنائية"، تم ضبطهما وأقرا بأقوال المتهمين، وأضافا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إستقطاب الصبية الأحداث وإستغلالهم فى إرتكاب حوادث السرقة لصالحهما، وإعترفا بإستغلال الثلاث أطفال فى إرتكاب 5 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحةالجريمة بشتى صورها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية وبحوزته 2،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين بقصد الإتجار. Advertisements وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" محكوم عليه بالسجن المؤبد – مقيم بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة العبور وبحيازته (7 إسطوانات لمخدر الهيروين – 100 لفافة مختلفة الأحجام لذات المخدر وزنت 2،250 كيلو جرام– 50 جرام لمخدر الأفيون – فرد محلى الصنع – مبلغ مالى قدره 30 ألف جنيه – 2 هاتف محمول - ميزان)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (350 ألف جنيه) وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.