أخبار مصر | عاجل.. انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط قطر 1000 مم المغذى لخزان الرماية، ونتج عنه انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتها وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت: "نأسف عن هذا العطل الخارجج عن إرادتنا"، مؤكدة أن أجهزة الشركة تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

وأكدت الشركة، أنه سيتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها، لافتة إلى أن الخط الساخن هو 125 من أى تليفون أرضى.