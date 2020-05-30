أخبار مصر | "محلية البرلمان": توزيع الأدوية على مرضى كورونا والمخالطين بالمنازل

أصدر بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانا اليوم السبت، أكد فيه أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أصدرت تعليمات لوكلاء الوزارة بالمحافظات، بالبدء فورا في توزيع الأدوية على مرضى فيروس كورونا وكذلك المخالطين بالمنازل، عملًا على راحة المرضى وتقليل الحركة لهم.

وقال النويشى، إن فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية جهزت شنط الأدوية اللازمة لمرضى الكورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم، وذلك بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى وعقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل للكورونا.

وأضاف وكيل محلية النواب، أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط، بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضًا بأن يتم إعطاؤهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

وأشار النويشى، إلى أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها في متابعة مرضى العزل المنزلي، وتسهيل أمور التحاليل الدورية لهم إلى أن يمن الله عليهم بالشفاء، ونسأل الله السلامة للجميع وأن يرفع عنا البلاء والوباء.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.