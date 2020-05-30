أخبار مصر | إنفوجرافيك| 11 معلومة عن "كورونافاك".. العلاج المنتظر للفيروس القاتل

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك| 11 معلومة عن "كورونافاك".. العلاج المنتظر للفيروس القاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب العالم أول تجربة لقاح من المختبر الصيني، بعد إعلان بكين عن إحراز تقدم كبير في عملية إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المُستجد (كوفيد - 19)، تحت إسم "كورونافاك".

ويُعد "سنوفاك بايوتيك" من أهم المختبرات بدولة الصين، والمسموح لها بإجراء تجارب إكلينيكية بعد ثبوت تقدمها الكبير في الأبحاث والنتائج الواعدة التي أظهرتها التجارب على القرود.

وبينما بدأت التجارب، أعلن المختبر استعداده لتقديم 100 مليون جرعة سنويًا لمكافحة الفيروس، الذي ظهر في وسط الصين أواخر العام الماضي، قبل انتشاره في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 225 ألف شخص.

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وتم بالفعل إنتاج وتعبئة آلاف العينات من اللقاح، وهو عبارة عن مصل في علبة بيضاء وبرتقالية مزينة باسم "كورونافاك".

وفي حين أن الدواء أمامه طريق طويل قبل الموافقة عليه، يجب على المختبر أن يثبت أنه يمكن أن ينتجه على نطاق واسع وأن يقدم دفعات للسلطات كدليل على قدرته فعل ذلك.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، قالت: إن تطوير أي لقاح قد يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا، ولا تعرف سينوفاك متى ستكون حقنة النصف ملليلتر جاهزة في الأسواق.

وتستعرض "الخليج 365"، في الإنفوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن "كورونافاك":