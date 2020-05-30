أخبار مصر | برلماني يطالب برقابة مشددة على سوق إنتاج الكمامات الطبية

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب: إننا بحاجة إلى فرض رقابة مشددة على سوق إنتاج الكمامات الطبية خلال الفترة المقبلة، لضمان عدم وجود أي تلاعب بالإنتاج أو أسعار التوريد، ولسد احتياجات السوق من الكمامات الطبية، وحتى لا نلجأ إلى الاستيراد أو المساعدات من الدول الأخرى.

ولفت إلى ضرورة توفير خطوط إنتاج كافية لتتحمل ضغوطات الفترة المقبلة على إنتاج الكمامات الطبية في ظل الطلب الكثيف عليها، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الإلزام بارتدائها بعد 30 مايو وتنفيذ عقوبات على عدم ارتدائها.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع حد لجشع تجار الخام وبعض السماسرة، وأوضح أن تحول خطوط إنتاج بعض المصانع لإنتاج الكمامات القماش، هي خطوة مهمة لتوفير الكم الكافي من الكمامات، إلا أن الأمر يلزمه التأكد من فاعلية هذه الكمامات في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن التحدي ليس في توفير الكم الكافي من الكمامات فقط، ولكن في فاعلية هذه الكمامات وصلاحيتها للاستخدام والقضاء على الكمامات المغشوشة.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.