أخبار مصر | الجيزة: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم ارتداء قائدها أو ركابها الكمامة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بسحب كافة تراخيص السرفيس والأجرة، في حالة عدم التزام السائقين أو الركاب بإرتداء الكمامة.

وكلف محافظ الجيزة الجهات المعنية بتنفيذ القرار، من اليوم، على السائقين والمواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الأحترازية التى أتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وناشد محافظ الجيزة أصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الألتزام بأرتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلأ بعد أرتداء الكمامة الواقية، مؤكدًا على ضرورة تعقيم السيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية حرصًا على صحتهم من الأصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور بأستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار أرتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافه إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.

ودعا راشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سيارة سرفيس أو أجرة لم يلتزم قائدها بأرتداء الكمامة لتوقيع الغرامة المقررة.

في حملة مكبرة.. إزالة جميع الأسواق العشوائية بالبراجيل

وشنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة علي مدار يومين لإزالة الإشغالات والتعديات بشمال الجيزة بمنطقة البراجيل ومركز أوسيم.

Advertisements

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه تم إزالة 60 حالة تعديات لمحال وباعه جائلين بالإضافة الي ازالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل وكافة التعديات المتواجدة علي نهر الطريق وذلك في اطار مجهودات تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأشار المحافظ إلى أن الأعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات إزالة التعديات والإشغالات، وشن حملات مكبرة يوميا مشددا علي عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة علي الخدمات المقدمة وإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

وشهد محيط الأعمال بالبراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين، نظرا لما تحدثه تلك الإشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإزالة المخالفات والتعديات، مؤكدا أنه علي المواطنين المسئولية الأكبر في الحد من أي تجمعات والابتعاد عن أي زحام وارتداء الكمامات للوقاية.

كما شهدت أعمال إزالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبوو النجا رئيس مدينة الجيزة، واأسامه السقعان رئيس حي شمال، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.

وفي إطار أخر، ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المواطنين بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بالزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أوالبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تجاوز 4 الاف جنيه وفقا للقرار، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الشأن وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 ".

وأشار المحافظ، إلى أنه تم التأكيد على مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون ارتداء الكمامة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن، مشددا على استمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والأحياء وبالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلى فضلا عن أعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين ومواجهة تداعيات وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19.