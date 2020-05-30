أخبار مصر | برلماني: الدولة حققت انتصارا غير مسبوق على سرطان العشوائيات

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب: إن مصر سطرت قصة نجاح أسطورية في التصدي للعشوائيات، وهي المشكلة التي نمت على مدى عقود وتجاهلتها الحكومات المتلاحقة، إلى أن قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي خوض التحدي، وحل المعضلة التي أعيت الجميع.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الدولة أظهرت اهتماما كبيرا لتطوير المناطق العشوائية، مشيدا بجهود الحكومة في التعامل مع ملف العشوائيات الخطرة بعد التوجيهات الرئاسية المستمرة بالقضاء على هذه البؤر قبل انتهاء عام 2020.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سكان العشوائيات يعانون من مشكلات عديدة ترتبط بظروف الحياة اليومية لكونهم يعيشون في حجرات منفصلة ودورات مياه مشتركة مما يترتب عليه العديد من المشكلات.

ولفت إلى عدم وجود صرف صحى حيث يعتمد قاطنوها على الخزانات والبيارات التى يتم نزحها كل شهر إضافة إلى انتشار التلوث الناتج عن عملية طفح الخزانات المستمر ورشح المياه بالشوارع وانتشار أكوام القمامة إلى جانب مخلفات المواشى والأغنام والحشرات الضارة التى أدت إلى انتشار العديد من الأمراض والأوبئة بين سكان تلك المنطقة مما يعد افتقارا إلى الحد الأدنى من الحياه الآدمية.

وتابع أن الدولة لا تترك المناطق بعد تسكينها، بل تعمل بشكل مستمر على صيانتها ومتابعة القاطنين وتطوير سلوكهم، وهو ما يضمن المحافظة على مجتمعهم الجديد وعدم تدهوره بشكل يخلق مشكلات جديدة.

1289 إصابة جديدة بكورونا.. و34 حالة وفاة

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.