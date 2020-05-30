أخبار مصر | وزيرة البيئة تتابع اجراءات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالوزارة

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تتابع اجراءات الوقاية والرعاية الصحية للعاملين بالوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم وادارة المخلفات وقطاع الشئون المالية والادارية بالوزارة الإجراءات الخاصة بتأمين الوزارة والفروع الاقليمية التابعة له والمحميات الطبيعية والعاملين بها من العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على سرعة توفير مهمات الوقاية من كمامات للعاملين بالوزارة وجهازيها والفروع الاقليمية والمحميات الطبيعية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، حيث تم توفير عدد 15 ألف كمامة لتوزيعها على العاملين لضمان توفير الرعاية الكافية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم تشكيل لجنة من العاملين بالوزارة لمتابعة الوضع الصحي لزملاؤهم المصابين بفيروس كورونا والتأكد من تحسنها وسرعة التدخل فى حالة الضرورة أو احتياجهم إلى رعاية صحية مركزة.
وأضافت فؤاد ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة امكانية توفير رعاية صحية افضل للعاملين بها من خلال توفير دعم مالى مناسب لدعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالوزارة بشكل يتناسب مع احتياجات العاملين الصحية فى الفترة القادمة.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التزام الزملاء من العاملين بالوزارة واجهزتها بتنفيذ الأمر الإداري الصادر والذي ينص على:
اولا: أي موظف يشعر بأعراض العدوى يبلغ رئيسه المباشر فى الحال ويتواصل مع الخط المخصص من وزارة الصحة 105 ويقوم رئيسه بدوره بإخطار شئون العاملين، وفي حال ثبوت تمارضه يساءل قانونيا.
ثانيا: أي موظف يوجد فى اسرته مصاب بالفيروس يقوم بإخطار جهة عمله بذلك ويقوم رئيسه المباشر بإخطار شئون العاملين.
ثالثا: ضرورة إلزام جميع العاملين بالوزارة والأجهزة التابعة لها بارتداء الكمامات داخل مقار العمل، ويساءل قانونيا كل من يخالف ذلك.
رابعا: تكليف إدارة الرعاية الطبية بمتابعة الحالات ومتابعة العاملين المثبت ارتفاع درجة حرارتهم، وعدم السماح بدخولهم المبنى ويمنع منعا باتا دخول أي من المواطنين أو المتعاملين مع كافة الإدارت إلا مرتدي الكمامة، وقياس درجة حرارته قبل دخول الجهاز.
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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.