أخبار مصر | التزام المواطنين بالكمامة داخل قطار مترو الأنفاق

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التزام المواطنين بالكمامة داخل قطار مترو الأنفاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعدد من المواطنين مستقلين عربة المترو مرتدين الكمامة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتزام المواطنين بإرادتهم الكمامه داخل عربة المترو.

الجدير بالذكر، أن صباح اليوم السبت هو أول يوم في استئناف حركة تشغيل خطوط مترو الأنفاق بعد إيقاف 6 أيام، حيث ابتداء من اليوم يعمل المترو من 6 صباحًا حتى 8 مساء تطبيقا لقرارات حظر التجوال وغير مسموح للركاب استقلاله أو دخول المحطات بدون ارتداء كمامات.

وأعدت جداول تشغيل لخطوط المترو تشمل تشغيل 81 قطارا بالخطوط الثلاثة يوميا بزمن تقاطر 4 دقائق يمكن تقليلها إلى 3 دقائق في اوقات الذروة والازدحام على أن يكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً.

وتشمل مواعيد التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا على يكون بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءًا من يوم السبت من الساعة السادسة صباحًا.

ووجه المهندس كامل الوزير وزير النقل قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب ومتابعة التزام الركاب بالإلتزام بالوقوف في علامات التباعد التي نفذتها شركة المترو أمام شبابيك التذاكر حفاظا على سلامة وصحة الركاب وكذلك استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس وضرورة ارتداء الكمامات خلال استقلال المترو بالاضافة الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكافة المحطات والقطارات.

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