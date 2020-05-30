أخبار مصر | برلماني: الدولة أظهرت اهتماما وتقديرا لجهود الفرق الطبية منذ بداية الأزمة

قال فايز بركات، عضو مجلس النواب: إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، كان أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والتمريض في صدارة المواجهة ولهذا اهتمت الدولة أن تذكرهم دائما وتوجه لهم التحية والتقدير، واستغل الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مناسبة ليوجه التحية للأطباء والتمريض وكل من يعمل في المنظومة الصحية.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن الدولة المصرية أظهرت اهتماما وتقديرا لجهود الفرق الطبية منذ بداية الأزمة، وترجمت هذا الاهتمام بصورة عملية من خلال الحفاظ على أرواحهم وعلى حالتهم المعنوية وكذلك من ناحية التقدير المادي لأصحاب هذه المهنة السامية في الوقت الحرج الذي يمر به العالم.

وأشار "بركات" إلى أن من بين جهود الدولة للحفاظ على الفرق الطبية، إجراء مسح طبي لجميع العاملين بالمستشفيات وقياس درجة الحرارة، وفي حالة وجود أعراض للمرض يتم إجراء باقي الفحوصات.

وأردف أن الدولة خصصت في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20202021 حزمة من الإجراءات المالية للفرق الطبية وتحسين مستوى المعيشة لهم، بلغت 2.25 مليار لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل العدوى ورفع مكافآت أطباء الامتياز، كما وجه الرئيس، بصرف مكافآت استثنائية لجميع العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

تطورات أزمة كورونا

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 152 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5511 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6237 حالة، من ضمنهم الـ 5511 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 22082 حالة من ضمنهم 5511 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و879 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.