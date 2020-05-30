أخبار مصر | الانتهاء من تأهيل وتطوير كافة حدائق الري بالقناطر الخيرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 30 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الانتهاء من تأهيل وتطوير كافة حدائق الري بالقناطر الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، عن الانتهاء من تأهيل وتطوير كافة حدائق الري بالقناطر الخيرية والتي تتميز بموقع فريد بين فرعي النيل دمياط ورشيد باجمالي مساحة حوالي 68 فدانا موزعة على 10 حدائق تابعة للوزارة.

وأكد عبد العاطي، فى بيان صحفي، اليوم السبت، أن جميع أعمال تطوير الحدائق تقوم بها الوزارة ذاتيًا بأيادي أبنائها من المهندسين والفنين والعاملين، ويتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية على مدار اليوم حتى في فترات الإغلاق الحالية للمحافظه عليها وعلى جاهزيتها لاستقبال الزائرين عند إعاده الفتح.

وأكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة، أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بحديقه (عفلة) أشهر وأكبر تلك الحدائق بمسطح 13 فدانا وتقع على البر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر محمد علي القديمة والجديدة وتطل على النيل بواجهه ساحره بممشى أهل مصر، وتتميز بوجود أنواع من الأشجار الفريدة المعمرة التي يزيد عمر بعضها عن مائة عام مثل (التين البنغالي) وتتميز بأشجار نادرة (السرسوع.. بمبكس، والفيكس فيكتوريا والنخل الملوكي....).

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بالإضافة إلى الشلالات الصناعية والبرجولات الخشبية والمشايات الزلطية ومسطح كبير من النجيلة الخضراء.

كما تم الانتهاء من أعمال التطوير لحديقه المركز الثقافي لعلوم المياه على مساحه 8 افدنه وتتميز بوجود نماذج للتجارب واعمال الري مثل الساقية والشادوف وغيرها داخل الحديقه بالاضافه إلى مسطح كبير من النجيله الخضراء والأشجار النادره والمشايات والبرجولات والخدمات المتنوعة.

وأضاف رئيس مصلحة الري، أنه جار الانتهاء من أعمال التطوير لحديقه النيل والتي تتميز بموقع فريد بمسطح 6 أفدنة وتقع على البر الأيسر لفرع رشيد أمام قناطر محمد علي القديمة والحديقة وتتميز بممشى أهل مصر بطول 500م على النيل وهو أطول ممشى للحدائق على النيل، قائلا إنه تم إعادة تخطيطها وتزويدها بمشايات وبرجولات خشبية ومطعم على النيل وقاعة أفراح، بالإضافة إلى الأشجار النادرة والمسطح الأخضر الكبير، وجار الإنتهاء من تأهيل وتطوير باقي الحدائق تباعًا.