شكرا لقرائتكم خبر عن «نيابة قليوب»: التصريح بدفن جثتا عاملين توفيا داخل بالوعة صرف صحي بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نيابة قليوب التصريح بدفن جثتي عاملين بالصرف صحي، توفيا داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما، التابعة لمركز قليوب، أثناء قيامهما بتسليكها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها. كانت مديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من الأهالي بمصرع عاملين بالصرف الصحي أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب. وانتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية، لمكان الواقعة وتبين وفاة العاملين أحدهما «أحمد أ.ل» يبلغ من العمر 28 عامًا، و«شعبان .م» 30 عامًا، ونجحت أجهزة الحماية المدنية في استخراج جثتيهما من داخل بالوعة الصرف الصحي، حيث توفى أحدهما باختناق داخل البالوعة أثناء تسلكيها، وعندما حاول زميله إنقاذه لقى مصرعه هو الآخر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 22,082

تعافي 5,511

وفيات 879

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «نيابة قليوب»: التصريح بدفن جثتا عاملين توفيا داخل بالوعة صرف صحي بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.