شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة طبيبة وممرضة بكورونا.. جامعة سوهاج توضح حقيقة إغلاق قسم التجميل بالمستشفى الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت جامعة سوهاج ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بصدور قرار من رئيس الجامعة بغلق قسم التجميل بالمستشفى الجامعي، عقب ظهور حالات إصابة بفيروس «كورونا» بين الطاقم الطبي بالقسم.

وقالت الجامعة في بيان، السبت، لمركزها الإعلامي إنه تأكد إصابة طبيبة وممرضة بالقسم بفيروس «كورونا»، وتم عزلهما بالمنزل لتلقي العلاج حسب البروتوكول العلاجي، وتم عزل المخالطين لهما لعمل التحاليل المطلوبة، لافتة إلى أنه لم تظهر أي من الأعراض على المخالطين، ومن تثبت إيجابيته سيتم عزله مع تطبيق بروتوكول الصحة.

وأكدت الجامعة في بيانها، أن قسم التجميل مفتوح ويعمل بكامل طاقته المعهودة بعد أن تم تطهيره وتعقيمه، وأهابت بالمواطنين المترددين على المستشفى بالإلتزام بارتداء الكمامات أثناء تواجدهم بها، وعدم دخول عنابر المرضى للزيارة نهائيًا، ومراعاة تعليمات التباعد الإجتماعي، مع تجنب الزحام في الاستراحات وباقي مرافق المستشفى، وحثت الجميع على تفهم الظرف الطارئ التي تمر به المنظومة الصحية كاملة، مما يستدعى إقتصار التدخلات الجراحية والحجز للحالات الحرجة فقط.