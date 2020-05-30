شكرا لقرائتكم خبر عن «استراحة محارب» للفوج السادس بـ«عزل العجمي».. والدفعة السابعة تتسلم عملها (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت الدفعة السابعة من الطاقم الطبي والتمريض، عملها، السبت، في مستشفى العجمى المركزى (مستشفى العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩)، بدلا من الدفعة السادسة التي قضت ١٤ يوما في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى المركزي، إن الفوج السادس من الأطباء والتمريض تم منحهم إجازة ١٤ يوما كاستراحة محارب وذلك بعد إخضاعهم لمسوح طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وسلبية العينات.

وأشارت إلى أن جميع أفراد الفريق الطبي والتمريض الذين غادروا خضعوا لتحاليل قبل مغادرة المستشفى للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس وخرجت عينات جميع المغادرين سلبية ومنحهم جميعا إجازة ١٤ يوما، فضلا عن منح الفريق التمريضي إجازة أيضا بعد سلبية العينات.

وأضافت أنه تم أيضا منح فريق العمال والأمن والفريق الإداري إجازة 14 يوما، مشيرة إلى أنه تم توفير بديل لجميع المغادرين حتى لا يتأثر سير العمل داخل المستشفى.

الطاقم الطبي والتمريض بمستشفي العجمى المركزى «مستشفي العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد»

الطاقم الطبي والتمريض بمستشفي العجمى المركزى «مستشفي العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد»

الطاقم الطبي والتمريض بمستشفي العجمى المركزى «مستشفي العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد»