شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفعيل قرار عدم الدخول بدون كمامة في محاكم ونيابات الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محاكم ونيابات الإسكندرية، بإشراف المستشار محمد المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، السبت، تفعيل قرار مجلس الوزراء بالالتزام بإرتداء الكمامة الواقية للمترددين على المحاكم والنيابات، وذلك بالتزامن مع بدء عودة العمل تدريجيًا.

وبدأ صباح اليوم أفرد حرس المحكمة في منع أي شخص من الدخول بدون ارتداء الكمامة وتعليق ملصقات توضح ذلك تيسيرًا على المترددين.

وكانت محاكم الإسكندرية قد أتمت استعدادها لعودة العمل تدريجيًا، واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأنهى الموظفين تعقيم جميع قاعات وغرف المحكمة الابتدائية، ومجمع النيابات وتم وضع ملصقات توضح الإجراءات والقواعد التي يجب إتباعها للمترددين على المحكمة، ومنها عدم السماح بالدخول بدون كمامة وترك مسافة كافية بين المتعاملين لمنع انتشار العدوى.

وقال مصدر قضائي، إنه تم التشديد على ارتداء الكمامات، وإعطاء تعليمات لقوات حرس المحكمة بعدم دخول الأشخاص إلى مقر المحكمة بدون ارتداء الكمامات، وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة، نفاذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا»، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن تكون بدون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.

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وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، حيث يتردد عليها آلاف المواطنين يوميًا، وأصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس «كورونا».