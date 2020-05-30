شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تتجمل في وقت الحظر: إعادة تخطيط الكورنيش وتجميل محطات الترام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، إجازة العيد ووقت الحظر في إعادة النسق الحضاري وتخطيط طريق الكورنيش ورفع كفاءته، فضلا عن دهان الأرصفة باللونين الأصفر والأسود.

وبمجرد انتهاء الإجازة وعودة المواطنين إلى أعمالهم، صباح السبت، كان بإنتظارهم مفاجأة سارة، حيث ظهر طريق الكورنيش الممتد من المندرة شرقا وحتى رأس التين غربًا في أبهى صورة.

كما استغلت الأجهزة التنفيذية والأحياء فترة الحظر في رفع كفاء وترميم سور الكورنيش وإصلاح المقاعد والبرجولات الخشبية.

وفي ذات السياق، أتمت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، أعمال تطوير ورفع كفاءة محطتي ترام سيدي جابر «الشيخ، المحطة».

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، أن أعمال التطوير شملت دهان وترميم المحطتين وصيانة اللوحات الإرشادية، فضلا عن شبكة الكهرباء المغذية للترام بالكامل، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير محطات الركاب استعدادًا لموسم الصيف.

من جانبه، أوضح المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه جرى التنسيق مع الأحياء لرفع الإشغالات بمحيط محطات الترام، قائلا: «هدفنا راحة الركاب».

يشار إلى أن هيئة النقل العام بالإسكندرية، استغلت فترة حظر التجوال في تطوير ورفع كفاءة محطة ترام سبورتنج و3 مزلقانات ترام هي «فلمنج، سيدي جابر، المعسكر الروماني».

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر

محافظة الإسكندرية تتجمل فى وقت الحظر