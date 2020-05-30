شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بكلية الهندسة ومعلم أول لغة إنجليزية.. حالتا وفاة بـ«كورونا» في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الفيوم، وفاة أستاذ بكلية الهندسة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأصدرت إدارة العلاقات العامة بالجامعة، بيان إعلامي، نعى فيه الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، الذي يخضع للعلاج بمستشفى الجامعة من الإصابة بفيروس كورونا، الدكتور محمد مراد، الأستاذ بكلية الهندسة، الذي توفي بعد مرور أسبوعين من دخوله الحجر الصحي لتلقي العلاج في مستشفى الجامعة.

يذكر أن «مراد» حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة القاهرة فرع الفيوم 1993، وعمل معيد بالكلية ثم تدرج وظيفيا إلى مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ بقسم الهندسة المدنية.

فيما صرح الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بخروج الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت نتائج مسحتين متتاليتين سلبية.

وعلى صعيد آخر، نعت نقابة المعلمين بالفيوم، محمد صوفي الأعصر، معلم أول اللغة الانجليزية بمدرسة لطفي سليمان الإعدادية بإدارة سنورس التعليمية، مؤكدة في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وفاة الأعصر متأثرا بإصابته بكورونا بعد سوء حالته وتدهورها.

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