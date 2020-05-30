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شكرا لقرائتكم خبر عن تشيع جثامين 4 من ضحايا كورونا في البحيرة (تفاصيل الحالات) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شيع مواطنون بمحافظة البحيرة، جثامين 4 من ضحايا فيروس كورونا المستجد بمراكز إدكو والرحمانية وكفر الدوار ودمنهور.
وأدى عدد محدود من الأهالي وطاقم مستشفى إدكو المركزي صلاة الجنازة على سيدة «79 سنة» مقيمة بقرية 8 التابعة لمركز إدكو قبل نقلها لدفنها في مقابر الأسرة.
وشيع عدد من أهالي قرية المجد بمركز الرحمانية جثمان سيدة «71 سنة» متوفية في مستشفى شبراخيت المركزي متأثرة بإصابتها بالفيروس.
وتوفى أمين شرطة بمحافظة جنوب سيناء «47 سنة»، ومقيم بدمنهور في مستشفى الصدر بدمنهور المخصص لفرز المصابين بالفيروس بعد أخذ مسحة منه وقبل ظهور النتيجة، والتي تبين أنها إيجابية.
وشيع أهالي قرية النشو البحري بمركز كفر الدوار جثمان مسن «67 سنة»، والذي توفى في مستشفى العجمي للعزل الصحي بالإسكندرية، ليلحق بزوجته التي توفيت منذ أسبوعين متأثرة بإصابتها بالفيروس.
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