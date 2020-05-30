شكرا لقرائتكم خبر عن بعد البث المباشر.. مقيم حفل زفاف «عمروس» و2 آخرين في قبضة الأمن (التفاصيل بالصور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية عمروس، التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية، قيام عدد من الأهالي بإقامة سرادق احتفال بعرس أحد أبنائهم بمنطقة خلاء بالأرض الزراعية بالقرية، حضره المئات من أقارب العروسين وأهالي القرية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب الفرح وصاحب الفراشة والكهربائي ومصادرة المعدات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تداول عدد من الأهالي فيديوهات بث مباشر لحفل الزفاف مما أثار حفيظة الأهالي من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتي تقضى بمنع التجمعات خاصة بعد أن سجلت المحافظة، أمس، 90 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا وحالتى وفاة.

ومن جانبه، قال معتز حجازى، المتحدث الرسمي باسم محافظة المنوفية، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء تلقت إخطارا في الساعة السادسة مساء من رئيس الوحدة المحلية بقرية عمروس عن قيام 20 شخصاً بالتجمع أمام أحد المنازل وإقامة أعمال فراشة كبوادر احتفال، وعلى الفور توجهت لجنة من الوحدة المحلية بالقرية برئاسة رئيس الوحدة ووجهت بإزالة أعمال الفراشة ومنع إقامة أي احتفالات، وجاء رد أصحاب الواقعة: «إحنا مبنعملش فرح دي زينة بس وعزومة غداء لقرايبنا وهما كلهم 20 شخصا»، ولم تغادر رئيس الوحدة إلا عقب إزالة كافة أعمال الفراشة من أمام منزل العريس.

وأضاف «حجازى» أنه عقب تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ببث مباشر من حفل العرس تم إبلاغ اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية أمن المنوفية التي وجهت قوة من الشرطة وعلى رأسها اثنين من مساعدي مدير الأمن وتم إلقاء القبض على صاحب الفرح وصاحب الفراشة والكهربائي ومصادرة المعدات.

Advertisements

فرح بقرية عمروس في المنوفية

فرح بقرية عمروس في المنوفية