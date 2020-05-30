شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي»: ارتفاع حالات التعافي من كورونا لـ164.. وتحويل 5 حالات للعزل المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي المركزي في الإسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، التابع لمديرية الشؤون الصحية، ارتفاع عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير شرق الإسكندرية إلى 437 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأضافت «ميرفت» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، السبت، أنه جرى تحويل 4 حالات جدد، مشيرة إلى أن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبو قير تعافوا بشكل كبير جدًا من الإصابة، وحالتهم الصحية مستقرة، ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد على أن يتم إخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وقالت إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافيًا.

وأضافت أنه تم تعافي حالتين جديدتين من المحجوزين بمستشفى عزل العجمي، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 164 حالة، كما تم تحويل 5 حالات إلى الحجز المنزلي.

ولفتت مدير عام مستشفى العجمي المركزي إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة، و60 جهاز تنفس صناعي ثابت، و2 جهاز متحرك، موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.

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