شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام «غرامة الكمامة» بالإسماعيلية.. مواطنون يلتزمون ومطالب بإدراجها على البطاقات التموينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التزم سائقو المركبات في محافظة الإسماعيلية بارتداء الكمامات في أول أيام توقيع غرامة مالية على غير مرتدي الكمامات في الحافلات والتجمعات والمنشآت الحكومية والخاصة، بحسب بيان من الإدارة العامة للمرور، فيما طالب مواطنون بتوفير الكمامات على بطاقات التموين أو بأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة.

أكد العميد حمدي عبدالنبي، قائد مرور الإسماعيلية، التزام السائقين وقائدي المركبات في مختلف أنحاء المحافظة وطرقها الداخلية والرئيسية بارتداء الكمامة في إطار إجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

التزام السائقين فى أول أيام تطبيق غرامة الكمامة بالإسماعيلية

التزام السائقين فى أول أيام تطبيق غرامة الكمامة بالإسماعيلية

وكشف «عبدالنبي» في بيان، السبت، عن وجود أكثر من عشرين كمينا مروريا ثابتا ومتحركا بأنحاء المدينة لتحقيق الانضباط المروري والتأكد من تطبيق القانون، واصفًا الهدف منه بحماية المواطن قائد المركبة نفسه والآخرين المتعاملين معه من الإصابة بفيروس كورونا.

التزام السائقين فى أول أيام تطبيق غرامة الكمامة بالإسماعيلية

وناشد قائد المرور المواطنين الالتزام بحماية أنفسهم من خلال ارتداء الكمامة، لافتًا إلى أنه لا يسمح لأي مواطن لا يرتدى الكمامة من التعامل في إدارات المرور المختلفة بالمحافظة وأن تحرير محاضر غرامات عدم ارتداء الكمامة يتم تطبيقها فورا على المواطنين.

من ناحية أخرى طالب مواطنون وقائدى سيارات الحكومة بتوفير كمامات بسعر رمزي، بينما طالب آخرون بتوفيرها على بطاقات التموين حماية للمواطنين، مما وصفوه جشع التجار فيما ناشد البعض القوات المسلحة بتوفيرها بأسعار شعبية تناسب جميع طبقات المجتمع في ظل الأسعار المرتفعة.

وناشد محمود الكيلاني، مدير بالتربية والتعليم، د. مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بالتدخل شخصيا لتكليف وزير التموين بتوفير الكمامات على بطاقات التموين وإصدار بيان رسمي حول جدوى الكمامات المصنوعة من القماش التي يمكن غسلها أكثر من مرة في ظل تضارب الأنباء حول جدواها.

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