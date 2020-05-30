شكرا لقرائتكم خبر عن باختصار أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12 ظهرا.. دبي تسمح بممارسة الرياضة بعد صلاة الفجر.. سوريا: مقتل 5 مدنيين فى قتال بين الجماعات الإرهابية.. علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر " السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

"شؤون ‫المسجد النبوى": اقتصار فتح المسجد على التوسعات والساحات فقط المسجد النبوى قالت وكالة شؤون ‫المسجد النبوي إن اقتصار فتح المسجد النبوي على التوسعات والساحات فقط دون الحرم القديم مع استمرار تعليق الدخول للروضة الشريفة.

الإمارات .. دبي تسمح لجميع الأفراد بممارسة الرياضة بعد صلاة الفجر الإمارات .. دبي تسمح لجميع الأفراد بممارسة الرياضة بعد صلاة الفجر شرطة دبى أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، الجمعة، قرارا يقضي بالسماح لجميع أفراد المجتمع بممارسة الرياضة في دبي من بعد صلاة الفجر.

سوريا: مقتل 5 مدنيين فى قتال بين الجماعات الإرهابية بريف حلب سوريا أعلنت السلطات السورية مقتل 5 مدنيين وإصابة عدد من الإرهابيين، جراء تواصل الاقتتال فيما بين الجماعات الإرهابية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المعارضة، في ريف حلب الشمالي. علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 % علماء صينيون يؤكدون فعالية لقاح جديد لكورونا بنسبة 99 % كورونا أعلنت شركة تكنولوجيا حيوية صينية ثقتها بنجاح لقاحها لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف لإنتاج 100 مليون جرعة. بسبب كورونا.. طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا فيروس كورونا Advertisements ذكرت منظمة (شركاء فى الصحة) التى تعالج مرضى السرطان فى رواندا ، أنها ستستعين بطائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان إلى المرضى، بسبب الاجراءات الصارمة التى يتم تطبيقها من أجل احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). كوريا الشمالية تعلن تأييد إجراءات الصين فى هونج كونج احتجاجات هونج كونج عبرت كوريا الشمالية اليوم السبت عن دعمها لقرار الصين فرض قانون جديد للأمن القومي في هونج كونج واصفة الإجراء بأنه "خطوة مشروعة" لحماية أمن البلاد.

إغلاق البيت الأبيض بسبب احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد إغلاق البيت الأبيض بسبب احتجاجات بعد مقتل جورج فلويد ترامب والبيت الأبيض أصدرت قوات الخدمة السرية في الولايات المتحدة قرارا ، يوم، الجمعة، بإغلاق البيت الأبيض بسبب الاحتجاجات خارج البوابات على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصل إفريقي. وقالت وسائل إعلام أمريكية، وفق روسيا اليوم، إنه ومع وصول المتظاهرين إلى شارع بنسلفانيا - لافاييت بارك، تم إغلاق البيت الأبيض، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات الصحفية ومكاتب الصحفيين. سوريا: مقتل 5 مدنيين فى قتال بين الجماعات الإرهابية بريف حلب

الجارديان: عقد قمة بين بروكسل ولندن منتصف يونيو بعد فشل مفاوضات بريكست الجارديان: عقد قمة بين بروكسل ولندن منتصف يونيو بعد فشل مفاوضات بريكست

بوريس جونسون

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تتجه نحو طريق مسدود حيث يقر كبار المستشارين في بروكسل ولندن بأن تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات بعد أيام أمر غير مرجح، وهذا يعني أن عقد قمة سياسية رفيعة المستوى بين بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، في منتصف شهر يونيو ، أصبح الآن شبه مؤكدا ، حيث باتت المحادثات بين المسئولين حول صفقة تجارية والعلاقة المستقبلية مهددة.

مقالات صحف الخليج.. عبد الرحمن شلقم يتحدث عن "مدافع الصين الباردة".. على العمودى يرصد تفاصيل معركة الرئيس الأمريكى وتويتر.. وملحة عبدالله تسلط الضوء على الفايف جى والجدلية المستمرة

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